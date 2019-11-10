2019/11/10 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيجيرفان بارزاني ومحمد بن زايد آل نهيان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيجيرفان بارزاني وولي عهد ابو ظبي يبحثان اوضاع العراق) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيجيرفان بارزاني وولي عهد ابو ظبي يبحثان اوضاع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).