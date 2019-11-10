إصابة خمسة جنود إيطاليين في تفجير بالعراق

2019/11/10 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الجيش الإيطالي الأحد إن تفجيرا في العراق أدى إلى إصابة خمسة جنود إيطاليين منهم ثلاثة في حالة خطيرة.

وأضاف الجيش أن شحنة ناسفة بدائية انفجرت لدى مرور فريق من القوات الإيطالية الخاصة.



وقامت طائرات هليكوبتر أميركية بنقل الجرحى، ومن المعتقد أنه ليس من بينهم أحد مصاب بجروح تشكل خطرا على حياته.

وقال الجيش إن هذا الفريق موجود في العراق ضمن بعثة دولية للمراقبة والتدريب تتولى مساعدة القوات المحلية التي تتصدى لتنظيم الدولة الإسلامية.

ولم يحدد الجيش المكان الذي وقع فيه الحادث ولكن وكالة أنباء أدنكرونوس قالت إن الهجوم وقع قرب مدينة كركوك شمالي العراق.

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