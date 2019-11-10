“آسايش” السليمانية: اعتقال شخصين وبحوزتهما عملات محلية وأجنبية مزورة

2019/11/10 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت الجهات الامنية في محافظة السليمانية، عن إلقاء القبض على شخصين، بتهمة حيازة أوراق نقدية مزورة والتعامل بها.

وأوضحت مديرية أمن غرب السليمانية في بيان، ان المتهمين الاثنين ألقي القبض عليهما في نقطة تفتيش “باني مقان”، وبحوزتهما مبالغ بالعملتين المحلية والأجنبية، وبطاقات تعبئة الهواتف، إضافة الى ضبط المركبة التي كانا يستقلانها، مبينة ان المتهمين كانا يقومان بالتحايل على أصحاب المحلات التجارية، من خلال شراء بطاقات تعبئة الهاتف النقال بالعملة المزورة.

وأشار البيان الى توقيف المتهمين وفق امر قضائي، استنادا الى المادة مئتين وثمانين من قانون العقوبات العراقي، داعيا المواطنين الذين تم التحايل عليهم، الى مراجعة المديرية لتسجيل الشكاوى بحقهما.

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