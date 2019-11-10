التظاهرات تقلص نفوذ طهران داخل العراق.. الانتخابات القادمة ستكون الضربة القاصمة

2019/11/10 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق على الرغم من الارتفاع الكبير، بأعداد القتلى والجرحى جراء استمرار #التظاهرات التي تشهدها #بغداد والمدن العراقية الأخرى للشهر الثاني على التوالي، والمطالبة برحيل الحكومة الحالية وعلى […]

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