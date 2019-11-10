نيجيرفان بارزاني ومحمد بن زايد يبحثان جملة ملفات

2019/11/10 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بحث نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، ومحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، آخر مستجدات الأوضاع في الأوضاع بالعراق، وأكد الجانبان على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار السياسي والأمني في العراق والمنطقة.فخلال اجتماع جرى مساء اليوم، الأحد ١٠ تشرين الثاني ٢٠١٩، في أبو ظبي، بين الرئيس نيجيرفان بارزاني ومحمد بن زايد آل نهيان، ناقشا علاقات أربيل – بغداد والحوار لحل المشاكل، ورغبة الطرفين في المزيد من تعزيز العلاقات، وفرص العمل والاستثمار المتاحة للقطاع الخاص الإماراتي في إقليم كوردستان ليمتد منه إلى كل العراق، وعلاقات إقليم كوردستان والعراق مع دول الجوار والمنطقة.وكانت مستجدات الوضع في المنطقة عموماً، وخطر عودة الإرهاب للبروز وأهمية التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي لمواجهته، إلى جانب مسائل ومواضيع أخرى تهم الجانبين، محوراً آخر من محاور الاجتماع.

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