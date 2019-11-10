لجنة تحقيقية برئاسة وزير الصحة لمعرفة انواع قنابل مسيل الدموع المستخدمة في التظاهرات

2019/11/10 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن لجنة تحقيقية برئاسة وزير الصحة جعفر علاوي لمعرفة أنواع قنابل مسيل الدموع المستخدمة في التظاهرات.

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