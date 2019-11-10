رعد حسين: إجراء الانتخابات المبكرة لحل الأزمة الراهنة لن ينفع دون تغيير قانون الانتخابات

2019/11/10 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بين النائب عن تحالف سائرون رعد حسين، أن إجراء الانتخابات المبكرة لحل الأزمة الراهنة لن ينفع دون تغيير قانون الانتخابات لانتخاب الأفراد وليس الأحزاب والكتل السياسية.

وقال حسين في تصريح، إن توجه المرجعية الدينية والقيادات الوطنية لتحقيق مطالب المتظاهرين عبر إجراء الانتخابات المبكرة بحاجة إلى إن يتكلل ذلك بتغيير قانون الانتخابات بشكل عادل، لافتا إلى أن قانون الانتخابات يجب أن يعدل لانتخاب الأفراد وليس لانتخاب الأحزاب السياسية.

وأضاف، أن تعديل قانون الانتخابات سيمنح كل ذي حق حقه دون الاستحواذ على أصوات الناخبين لصالح الكتل السياسية، مبينا أن إجراء الانتخابات بالقانون الحالي لن ينفع وستعود جميع الأحزاب للبرلمان والحكومة مرة أخرى.

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