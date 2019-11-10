الجيش الإيطالي يعلن إصابة 5 من جنوده بتفجير في العراق

2019/11/10 | 20:39

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بغداد اليوم _ متابعة

اعلن الجيش الإيطالي، اليوم الأحد (10 تشرين الثاني، 2019)، إصابة 5 من جنوده جراء انفجار "شحنة ناسفة بدائية" على دوريتهم في العراق، فيما أشارت وكالة أنباء إيطالية إلى أن التفجير وقع قرب كركوك.

وقال الجيش الإيطالي في بيان، إن "شحنة ناسفة بدائية انفجرت لدى مرور فريق من القوات الإيطالية الخاصة في العراق"، مبينا أن "طائرات هليكوبتر أمريكية قامت بنقل الجرحى".

وأضاف البيان، أن "هذا الفريق موجود في العراق ضمن بعثة دولية للمراقبة والتدريب تتولى مساعدة القوات المحلية التي تتصدى لتنظيم داعش"، موضحا أنه "من المعتقد أنه ليس من بينهم (الجنود الجرحى) أحد مصاب بجروح تشكل خطرا على حياته".

وفي حين لم يحدد الجيش الإيطالي في بيانه، مكان التفجير، فقد أفادت وكالة "أدنكرونوس"، الإيطالية بأن الهجوم وقع قرب مدينة كركوك في شمال العراق.

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