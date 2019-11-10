بارزاني يبحث مع محمد بن زايد مستجدات الاوضاع في العراق

2019/11/10 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ومحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي آخر مستجدات الأوضاع في بالعراق، وأكد الجانبان على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار السياسي والأمني في العراق والمنطقة.

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