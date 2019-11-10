أمانة مجلس الوزراء تعلن توفير 250 ألف درجة وظيفية

2019/11/10 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأحد، توفر 250 الف درجة وظيفية نتيجة حركة الملاك وتعديل السن القانوني لقانون التقاعد الموحد سيتم إطلاقها في العام المقبل.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد في حديث صحفي تابعته “كلكامش برس”، إن “حركة الملاك وفرت درجات وظيفية عديدة ستضاف الى موازنة 2020”.

وأضاف ان “تعديل السن القانوني لقانون التقاعد الموحد سيوفر هو الأخر درجات وظيفية”، مشيرا الى ان “مجموعة الدرجات التي ستتوفر عن حركة الملاك وتعديل السن القانوني تصل الى 250 الف درجة وظيفية”.

وأوضح ان “جميع تلك الدرجات ستنطلق ضمن 2020 من خلال الموازنة وإقرار القانون”.

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