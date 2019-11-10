مسؤولية الإعلام الوطنية والأخلاقية في نقل الأحداث بشفافيةٍ – تقرير

2019/11/10 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مهنةُ الإعلامِ من المهن الصعبة، وخصوصا في العراق، أثناء تغطية الاحداث او المستجدات في مجالاتٍ مختلفة، إذ يعتبر الاعلام المستقل او المحايد المنفذ الوحيد للتعبير ونقل الحدث دون تحيز لجهة على حساب جهةٍ اخرى..

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