عبدالرزاق دحنون - لينين حكيماً

2019/11/10 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون يخبرنا شيخنا الجليل عبدالقادر الجيلاني المتوفي في بغداد عام 561 من الهجرة أن وظيفة الحكيم هي خدمة الخلق المتعبين، و إيجاد الراحة لهم, وهذا يكون بتوفير الطعام للجياع وأهل السبيل, ليخرجوا من ذل الحاجة.وكان يقول فيما ورد عنه في كتاب قلائد الجواهر: فتشت الأعمال كلها فلم أجد أفضل من إطعام الجياع.أودُّ لو كانت الدنيا في يدي لأطعمها للجياع.إن وجود الجياع هو بحد ذاته توبيخ من الله للأ......

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