طلعت رضوان - عجائب الحكم العسكرى الناصرى

2019/11/10 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان اشتبك إحسان عبدالقدوس مع الواقع السياسى منذ مرحلة شبابه..وبالرغم من صغرسنه النسبى، فإنه عبــّـرفى مجلة روزاليوسف (عندما كان عمره يقترب من سن الثلاثين) عن وجهة نظره ورؤيته عن علاقة الجيش بسلطة الحكم..وكان من رأيه أنّ الأمم لاتستطيع أنْ تقف على قدمها إلاّمستندة إلى الجيش..ولكن نجاح هذه الأمم وتقدمها، ارتكزعلى الإيمان بأنه ليس من حق الجيش التدخل فى سياسة بلده..أويـُـسيطرعلى الشعب ويـُـحـدّد مصيره (م......

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