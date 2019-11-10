فالح مهدي - انتفاضة المهمشين

2019/11/10 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فالح_مهدي هناك قول شهير لعالم الانثروبولوجيا الفرنسي كلود ليفي شترواس الذي عاش فترة من الزمن مع سكان الامازون لغرض دراسة طرق عيشهم وسلوكياتهم ، يمكن اختصاره على النحو التالي ( مراقبة يوم في قرية من قرى الأمازون ستحتاج كل عمرك لانجاز تلك المهمة ) .ابدأ مقالي هذا لتوضيح صعوبة الحديث عن هذا الحراك العظيم في العراق وأنت بعيد عن الوطن ليس سراً انني خارج العراق ، لذا سأقوم بالتعليق على الصور والفيديوها......

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