عذري مازغ - إشكالية الشعر والغناء في الأمازيغية الكلاسيكية، حين يتلاشى المبدع

2019/11/10 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عذري_مازغ تنبيه عام: عندما أضع "إزلي أقذيم" بيت شعري لكلاسيكيات الأغنية الأمازيغية أضع تحته "بيت شعري امازيغي ماثور" وأقصد ذلك درءا للخطأ الذي يسقط فيه والذي يعتبرون بعض الأداء أو طريقة عزف بعض فنانينا لذلك الشعر بصمة لهم، إنه شعر مأثور بقي في الوجدان بسبب عمقه وقوته التعبيرية وإيقاعه الموسيقي وغير ذلك، اما صاحب البيت فهو غير معروف ونحن نعرف فنا لم نؤسس له في معارفنا الثقافية كان متداولا وحتى الآن في فن أحي......

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