البارزاني وآل نهيان يشددان على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار العراق والمنطقة

2019/11/10 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مستجدات الأوضاع في العراق والعلاقات بين الجانبين.

وشدد الجانبان خلال استقبال البارزاني من قبل آل نهيان، على ضرورة الحفاظ على الامن والاستقرار في العراق والمنطقة، والتصدي لمخاطر عودة التنظيمات الإرهابية، إضافة الى مناقشتهما سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والحوار بين حكومتي بغداد وأربيل، لحل الملفات العالقة بينهما، وتهيئة الفرص أمام القطاع الخاص الإماراتي، لممارسة نشاطه الاستثماري في العراق وإقليم كردستان.

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