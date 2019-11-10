الأمم المتحدة تقدم مقترحات للحكومة بشأن التظاهرات: حق الحياة قبل كل شيء

2019/11/10 | 21:41

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

قال عضو مجلس النواب أحمد الجبوري، اليوم الأحد، إن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي "هدد" بـ"كشف المستور عن الهئيات الاقتصادية للأحزاب السياسية" في حال استجوابه في البرلمان بشأن الأحداث التي رافقت التظاهرات.

بغداد اليوم _ بغداد

حذر رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، اليوم الأحد (10 تشرين الثاني، 2019) من أن استخدام "اجراءات وقوانين البعث الصدامي في تجريم الاحتجاجات"، يعيد الشعب العراقي إلى "حقبة مظلمة، قدم العراقيون تضحيات كبيرة لإسقاطها&

بغداد اليوم-بغداد

قالت لجنة حقوق الإنسان النيابية، الاحد (10 تشرين الثاني 2019)، إن عدد الشهداء ارتفع الى 319 شهيداً بعد التظاهرات التي حدثت مؤخراً في العراق.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "عدد الشهداء بلغ لغاية الان ٣١٩ شهي

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