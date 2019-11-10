الأركان الأميركية: لدينا معلومات عن بديل البغدادي وسنراقبه عن كثب لقتله

2019/11/10 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة الأركان الأميركية، عن موقفها من الانباء المتعلقة بتعيين قيادة جديدة لتنظيم داعش الإرهابي، خلفا لزعيمه السابق أبو بكر البغدادي.

وأكد رئيس هيئة الأركان “مارك ميلي” في تصريح، أن أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، الذي أعلن التنظيم الإرهابي مبايعته خلفا للبغدادي، معروف جدا لدى العسكريين الأميركيين، وسيراقبونه عن كثب في انتظار فرصة سانحة لقتله، مبينا ان مقتل البغدادي أثر بصورة مدمرة وقوية على التنظيم، لكن لدى القوات الأميركية كمية كبيرة من المعلومات عن البديل، والتي ستتيح التعامل معه واصطياده على حد تعبيره.

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