اربيل على موعد مع مشروعين

2019/11/10 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ من المقرر ان تُفتتح في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم غد الاثنين محطتان للطاقة الكهربائية.وبحسب بيان لوزارة الكهرباء، "فان وزيرها كمال محمد سعيد وبحضور محافظ اربيل فرست صوفي سيفتتحان محطة للكهرباء في "گرد جوتیار"، يعقبه افتتاح محطة على شارع 120 قرب تقاطع عنكاوا.وقالت الوزارة "سيساهم المشروع برفد الطاقة لتلك المناطق بقدر مهم".

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