حذرت من ارتفاعها ..صحة ذي قار لـ”كلكامش “قتيلين وجرح اكثر من مئة متظاهر بسبب الرصاص الحي

2019/11/10 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / ذي قار اعلن مدير عام صحة ذي قار عبد الحسين الجابري،مقتل متظاهرين اثنين واصابة اكثر من 150 ، الاحد ، جراء اطلاق الرصاص الحي من قبل القوات الامنية في المحافظة لفض حشود التظاهرات .

واشار الجابري في تصريح لـ”كلكامش برس” ان “عدد الضحايا قابل للزيادة بسبب استمرار عمليات الكر والفر بين المتظاهرين والقوات الامنية في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار “.

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