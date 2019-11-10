الحلبوسي والحكيم يؤكدان على

2019/11/10 | 22:43

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بغداد اليوم _ بغداد

اتفق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الأحد (10 تشرين الثاني، 2019) على "ضرورة" المضي بالتعديلات الدستورية، وتعديل قانون الانتخابات.

وقال المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان، إن الاخير "استقبل الحكيم، اليوم، وبحثا تطورات الأوضاع السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد، ومطالب المتظاهرين وتلبيتها، والتأكيد على حماية المتظاهرين، وعدم الاعتداء على القوات الأمنية، والحفاظ على سلمية التظاهرات والممتلكات العامة والخاصة".

وأكد الطرفان، خلال اللقاء، وفق البيان، على "ضرورة إجراء إصلاحات واسعة؛ لتوفير الحياة الكريمة للشعب العراقي، وضرورة المضي بالتعديلات الدستورية، فضلا عن تعديل قانون الانتخابات وسنِّ التشريعات التي من شأنها أن توفر فرص عمل للعاطلين؛ للحد من البطالة".

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