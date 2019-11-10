بعد ارقام صادمة بضحايا التظاهرات ..هذه توصيات يونامي للحكومة العراقية

2019/11/10 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكدت البعثة الأممية الى العراق (يونامي) أن على النخبة السياسية كشف أي مصالح مالية لها في الداخل أو الخارج.

وقالت إنها ستقدم الدعم الفني لمراجعة وتعديل الدستور العراقي وطرحه للاستفتاء.من جهة أخرى، شددت على الحق في التظاهر السلمي وفقا لنصوص الدستور.

وطالبت البعثة الأمن العراقي بضبط النفس وعدم استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.كما ناشدت بمساءلة كاملة للجناة وإنصاف الضحايا.

في السياق ذاته، طالبت البعثة بالإفراج عن الموقوفين وعدم ملاحقة المحتجين.

ووجهت نداءها للحكومة العراقية من أجل التحقيق في حالات الاختطاف والكشف عن المتورطين، وبإجراءات حكومية لإصلاح قانون الانتخاب والأمن ومحاربة الفساد.

في نفس السياق، أشارت البعثة إلى ضرورة عدم تدخل الأطراف الإقليمية والدولية في شؤون العراق الداخلية.

كما نوّهت إلى وجوب يجب حظر أي سلاح خارج إطار الدولة، قائلة: “على الدولة مسؤولية القضاء على أي كيان مسلح خارج القانون”.

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