متظاهرو التحرير يردون عبر “كلكامش” على الحكومة بشأن اجراء حوار

2019/11/10 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداداعلن نشطاء في ساحة التحرير ، ان “لاحوار مع حكومة تقمع شعبها “،معتبرين “الاصلاحات المعلنة من قبل رئيس حكومة المحاصصة هواء في شبك”.

وطالب عدد من النشطاء في الساحة التي يتخذ منها الالاف منبرا لاحتجاجاتهم ضد النظام السياسي القائم في العراق ، في حديث لـ”كلكامش برس” بايصال ردهم الى الحكومة بشان دعوتها لاجراء حوار لانهاء ازمة الاحتجاجاب قائلين ان “رئيس حكومة المحاصصة عادل عبد المهدي ،غير قادر على اصلاح شيء لان القرارات بيد الاحزاب المتسلطة على ادارة البلد منذ 2003 ، وان الموقف العام للمتظاهرين هو لا حوار مع حكومة غير شرعية انتجت عبر مشاركة معدومة في الانتخابات “.

ولفت النشطاء الى ان “الحكومة التي ترهب المتظاهرين بالقتل والقمع واستخدام القنابل الدخانية الممزوجة بغاز الاعصاب وتقطع الانترنت عن الشعب لايؤتمن لها في اي حوار”.

واكدوا ان “مطالبنا معروفة ولاحاجة لحوار مع حكومة الاحزاب الفاسدة “، بحسب المتظاهرين .

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