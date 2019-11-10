خيمة قانونية واخرى للمفقودات .. محافظات الوسط والجنوب تخيّم في ساحة التحرير 

2019/11/10 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداد افاد مراسل “كلكامش برس” في بغداد،ان ناشطين من محافظات الوسط والجنوب ،نصبوا خياما ممثلة للحراك الشعبي الذي تشهده مدنهم في ساحة التحرير وسط بغداد .

واشار نقلا عن ممثلي المحافظات الى ان “الخيام التي نصبت كتب عليها اسم المحافظة التي قدموا منها، كما التقوا ناشطين لبحث زيادة زخم الاحتجاجات لاصلاح النظام السياسي في البلاد”.

الى ذلك اقام محامون خيم للاستشارة القانونية بشان التعديلات الدستورية مؤكدين حسب مراسلنا عزمهم بحث اي تعديل قد تجريه الاحزاب على الدستور .



في حين اقام اخرين خيمة للمفقودات التي يتم فقدانها اثناء المواجهات مع القوات الامنية .

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