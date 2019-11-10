انفجار عبوة لاصقة بعجلة قرب محطة وقود الكيلاني ببغداد يتسبب بدوي كبير

2019/11/10 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انفجرت عبوة ملصقة بعجلة قرب محطة للوقود وسط العاصمة بغداد.وابلغ مصدر امني شفق نيوز، ان عبوة مثبتة اسفل خزان وقود عجلة، انفجرت مساء اليوم قرب محطة وقود الكيلاني ببغداد، مما ادى الى احتراقها.ولم يعرف ان كان الحادث قد تسبب باصابات، إلا ان المصدر قال انه تسبب بدوي كبير، سمع بعدد من المناطق المحيطة بالحادث.

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