2019/11/10 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قدمت بعثة الامم المتحدة في العراق عدة اقتراحات لتخطي الازمة الحالية في البلاد، مطالبة باطلاق سراح جميع المعتقلين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامم المتحدة تقترح على العراق عدة اقتراحات لتخطي الازمة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامم المتحدة تقترح على العراق عدة اقتراحات لتخطي الازمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).