متظاهرو التحرير : الاحزاب الحاكمة تسعى لتشويه التظاهرات عبر “ذيولها”

2019/11/10 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد اتهم متظاهرون في ساحة التحرير الاحزاب الحاكمة، بفبركة مقطع فيديو يظهر اشخاص يرتدون الزي الاسود بحرق مبنى حكومي بقنابل مولوتوف على انهم متظاهرين .

واكد نشطاء في تصريح لـ”كلكامش برس” ان “كذب وخداع وزيف الاحزاب لم يعد كما في السابق يؤثر على قناعة العراقيين، وان ما بثته قناة العراقية التابعة للاحزاب وللحكومة بشان مقطع يظهر ثلاث اشخاص من اتباعها وذيولها يرتدون الزي الاسود باحراق مبنى حكومي بقنابل المولوتوف مفبرك وتم تصويره بصورة حرفية ولم يكن عبر كاميرا مراقبة “.

ولفتوا الى ان “تشويه تظاهرات الشعب لن تتوقف بهذه المقاطع المفبركة لان المتظاهرين لن يسكتوا عن من يقوم بهكذا اعتداءات كونها مرفوضة وتسيىء للتظاهرات ومطالبها المشروعة ولا تتفق مع حرص المتظاهرين على حماية المؤسسات الحكومية “.

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