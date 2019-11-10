2019/11/10 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلن رئيس هيئة #الأركان_الأمريكية، #مارك_ميلي، أن خليفة أبو بكر البغدادي في زعامة تنظيم “داعش”، معروف جداً لدى العسكريين الأمريكيين، وهم سيراقبونه عن كثب في انتظار فرصة سانحة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون يتوعد خليفة البغدادي بـ«القتل») نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون يتوعد خليفة البغدادي بـ«القتل») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).