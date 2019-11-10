قوات الأمن تطلق النار على المتظاهرين وسط بغداد

2019/11/10 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قال شهود عيان، الاحد، ان قوات الأمن العراقية أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين في وسط بغداد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر طبية وشرطية قولها إن 3 متظاهرين قتلوا قرب ميدان التحرير، وسط بغداد.

ونقلت بي بي سي عن شهود قولهم إن المتظاهرين "يحاولون إسقاط الكتل الأسمنتية التي وضعتها القوات الأمنية في ساحة الخلاني بينما تطلق القوات الأمنية الرصاص الحي لتفريقهم".

وشوهدت إصابات مروعة بين صفوف المتظاهرين.

وانتشر فيديو ظهر فيه رجل وقد اخترقت عبوة غاز مسيل للدموع عينه وهو يرقد ميتا في سيارة إسعاف.

وأكدت تقارير أن قوات الأمن اخترقت نطاق المظاهرات واستعادت السيطرة على ثلاثة جسور أثناء محاولة إخلاء الشوارع في محيط ميدان التحرير.

وجاء إطلاق النار على المتظاهرين بعد ساعات قليلة من تأكيد رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان التعهد بعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين.

وجددت الرئاسات الثلاث عقب اجتماع الأحد الالتزام بـ "أوامر القائد العام للقوات المسلحة بمنع استخدام الرصاص الحي وجميع أشكال العنف التي تعتمد القسوة والمبالغة فيها"، في ومواجهة المتظاهرين.

وشهدت العاصمة العراقية انقطاعا للإنترنت تزامنا مع عودة قوات الأمن العراقية لممارسة العنف الذي أُين على نطاق واسع، وذلك من أجل إخلاء الشوارع من المتظاهرين قبل بداية أسبوع العمل الأحد.





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