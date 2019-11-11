الداخلية: اصابة 48 عنصرا امنيا عراقيا بهجوم بقنابل يدوية ببغداد

2019/11/11 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت الداخلية العراقية، مساء اليوم الاحد، تعرض منتسبين لها لهجوم بقنابل يدوية ببغداد.وقال خالد المحنا المتحدث باسم الداخلية في حديث ورد لشفق نيوز، "اصابة ٤٨ منتسبا نتيجة تعرضهم لهجوم بقنابل يدوية هجومية ضمن الخلاني".ولم يوضح المحنا طبيعة العناصر المهاجمة.

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