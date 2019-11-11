المرصد العراقي لحقوق الإنسان: قتلى بإطلاق للنار في مظاهرات محافظة ذي قار

2019/11/11 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، الأحد، إن متظاهرين في محافظة ذي قار تعرضوا لإطلاق نار استخدم فيه الرصاص الحي.

وأوضح المرصد أن قوات مكافحة الشغب العراقية لا تزال تستخدم العنف ضد المتظاهرين في المحافظة، التي لا تزال تشهد احتجاجات مناوئة لفساد السلطة الحالية، حيث أصيب أكثر من مائة متظاهر.

يذكر أن السلطات العراقية تمارس العنف بحق المتظاهرين في العاصمة بغداد وباقي المدن والمحافظات، وسط انقطاع في خدمات الإنترنت ما تسبب في حالة تعتيم كبيرة على العنف الذي تمارسه الشرطة العراقية.

وفي بغداد نشر مغردون صورا ومقاطع فيديو تظهر قمع الشرطة للاحتجاجات، الذي أسفر عن حالات اختناق وإصابات خطيرة، جراء استخدام قوات الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز.

وأخبر الناشطون قناة الحرة أنه قد تم رصد أكثر من 17 حالة اختناق بين المتظاهرين في ساحة الخلاني ببغداد.

وسجلت مستشفيات الناصرية ببغداد أكثر من 80 إصابة في صفوف المتظاهرين والشرطة وسط تصاعد حدة المواجهات بين الجانبين.

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