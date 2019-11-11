2019/11/11 | 02:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مليكة_طيطان ا ...الآن سأؤجل فصول ملحمة التشفي إلى حين المناسب في ترتيب السرد ...سأكتفي برواية المقطع الأخير الحي السائر المفعول أتناغم معه بمتعة إمكانية الانتشار دون تلجيم ذاكرة مترعة بكوابيس العنابر والسجان لم يأبه لسماعها غرباء الزمان والمكان ...وعن هول ما جرى أتحدث ذات زمان عن حالة انتقيتها من بين رزمانة المحكيات المبكيات لرفيقة العنبر اليهودية سأرويه بالتفصيل دون استعارة أو مجاز ...ما علق بذاكرتي......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#مليكة طيطان - عن هول ما جرى أحدثكم ( ورقة ثانية من ذاكرة معتقلة سياسية سابقا )) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#مليكة طيطان - عن هول ما جرى أحدثكم ( ورقة ثانية من ذاكرة معتقلة سياسية سابقا )) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).