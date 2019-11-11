مصرف الرافدين يردُّ على انباء إيقاف منح السلف المالية للموظفين العراقيين

2019/11/11 | 08:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين يوم الاثنين عن استمراره في منح السلف لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي بطاقة الماستر كارد .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم ان الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف السلف لا اساس لها من الصحة .

واشار البيان الى ان التقديم على السلف يكون الكترونيا وعن طريق فروع المصرف حصرا والمنتشرة في بغداد والمحافظات.

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