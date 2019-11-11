الموارد: وضع السدود {آمن»

2019/11/11 | 08:48

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بغداد / الصباح

طمأنتْ إدارتا سدي الموصل ودربندخان بشأن قدرتهما على استيعاب الموجات الفيضانية وكميات الامطار وتصريفها بشكل آمن.

واوضحت ادارة سد الموصل في بيان صحفي، ان اعمال التحشية والصيانة في اسس السد مستمرة وعلى مدار الساعة بواقع ثلاث وجبات عمل وبأياد عراقية وفق برامج علمية متطورة ومدروسة وحسب المواصفات العالمية المعمول بها والتي تدار من قبل مهندسين وفنيين وخبراء محليين.

واضافت ان هناك عملا متناسقا ومنظما يبدأ من غرفة السيطرة وينتهي بأخر نقطة في مواقع العمل باستخدام شبكة الانترنت وتطبيق برنامج ذكي وحديث يتحكم بمعالجة وتحديد نوعية المزيج المستخدم بأعمال التحشية وتحديد العمق المراد العمل به من خلال وجود مئات من خلايا التحسس وآبار المراقبة التي يتم من خلالها اخذ المعلومات وتحليلها والعمل على ضوئها باستخدام 22 آلية تحشية حديثة ومتطورة ومن مناشئ رصينة تدار من قبل الملاك الوطني بشكل كامل.

وأوضحت الادارة بحسب بيانها ان منسوب بحيرة السد يبلغ 315 متراً وكميات الواردات المائية 97م3/ثا والمطلق باتجاه نهر دجلة لتغذية المشاريع الاروائية واسالات المياه بحدود 250م3/ثا وكمية الخزين المائي المتحققة فعليا ستة مليارات و250 الف متر مكعب، اذا يبلغ طول السد 3600 متر وبعرض عند القمة 10 أمتار وفي اسفل القاعدة 70م وبارتفاع 113م و380 كم2 مساحة بحيرة السد الغرض من اعمال التحشية لتقوية الاسس وابعاد الرشح عن جسم السد وملء الفراغات الحاصلة في الطبقات الصخرية اسفل السد وزيادة تحمل الاسس باستخدام مزيج خاص من السمنت عالي المواصفات.

من جهتها، أكدت إدارة سد دربندخان في بيان صحفي، ان السد وجميع منشآته تعمل بصورة جيدة وصحيحة وجاهزة لاستيعاب الموجات الفيضانية وتسليك مياه الأمطار والسيول بشكل امن وضمن السيطرة وبطاقة خزنية تصميمية كلية تبلغ 3 مليارات /م3 ومنسوب 485م اما الخزين المتحقق حاليا 1300 مليار/م3 ضمن منسوب 469 م.

وفي الملف نفسه، اكدت وزارة الموارد المائية ان سد دوكان بمحافظة السليمانية يعمل بشكل جيد وجاهز لاستيعاب الموجات الفيضانية.

وذكرت وزارة الموارد المائية في بيان صحفي، ان سد دوكان من السدود الستراتيجية والمهمة في البلاد وتبلغ طاقته التصميمية للخزن 7 مليارات م3 وبطول 360 م وارتفاع 116.5 م وسمك الأساس من الأسفل 55 م ومن الاعلى 6 أمتار و20 سم، بمساحة للبحيرة بحدود 270 كم2 يروي اراضي زراعية تقدر بمليون و500 الف دونم بالاضافة الى وظيفته الاساسية لخزن المياه.

وبينت ان الخزن الحالي في السد يبلغ 4 مليارات م3 ضمن منسوب المياه في البحيرة 5.03 امتار وكميات المياه المطلقة من السد باتجاه سد الدبس من خلال نهر الزاب الصغير وباتجاه نهر دجلة حاليا بحدود 300م3 /ثا والواردات الحالية للسد 40م3/ثا.

وأضافت ان ادارة السد تؤكد على عمل كل منشآته بصورة جيدة وضمن السيطرة وخصوصا بعد إجراء بعض الصيانات على أجزائه منها بوابات المسيل المائي وان السد جاهز وبكل مرافقه للموسم الشتوي لاستيعاب الزيادات الحاصلة بإرتفاع التصاريف نتيجة لمياه الأمطار والسيول والواردات المائية من دول الجوار.

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