2019/11/11 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فواد_الكنجي الحراك الشعبي الذي يقوده اليوم شباب (العراق) يعبر عن حركة احتجاجية تهدف لانتزاع حقوقهم المسلوبة من قبل إدارة الدولة وسلطاتها؛ لترتقي هذه الاحتجاجات إلى مستوى الانتفاضة الشعبية والتي بحجم عدم مبالاة الدولة بمطالبهم؛ ستتسع - لا محال - إلى (الإضراب العام) والى (العصيان المدني) فـ(الثورة) .فانطلاق (الثورة) في خضم هذه الأجواء التي يعيشها الشعب (العراقي) أمر حتمي؛ لان دم الشهداء التي سالت بأداة الق......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فواد الكنجي - دم الشهداء في انتفاضة تشرين لها ثمن يا ساسة العراق) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فواد الكنجي - دم الشهداء في انتفاضة تشرين لها ثمن يا ساسة العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).