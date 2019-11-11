محمد أبو قمر - وهم إصلاح الخطاب الديني

2019/11/11 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_أبو_قمر عندما تطلب من رجال الدين إصلاح أو تجديد الخطاب الديني فكأنك تطلب منهم التنازل عن سلطتهم علي وجدان وأفئدة وعقول وضمائر المصريين ، كأنك تطلب منهم التنازل عن قدسيتهم أو عن كونهم جنسا أعلا من جنس البشر ، كأنك تطلب منهم ترك المجتمع حرا يختار مصيره بنفسه ، كأنك تطلب منهم التوقف عن حشو عقل الأمة بالخرافات التي تبقيه خارج مسيرة الحضارة الإنسانية بشكل دائم .عندما تطلب من رجال الدين إعادة النظر في خطا......

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