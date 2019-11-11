منذر خدام - الحلقة الثانية والعشرون: حراك الشعب السوري من الأمل بالتغيير إلى الكارثة

2019/11/11 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منذر_خدام الحلقة الثانية والعشرين: حراك الشعب السوري من الأمل بالتغيير إلى الكارثة10- ستيفان دي مستورا يخلف الأخضر الإبراهيمي بدأ ستفان دي ميستورا مهمته في سورية خلفا للأخضر الابراهيمي بطرح خطة للحل السياسي للأزمة السورية من ثلاث مراحل يتم خلالها تنفيذ بيان جنيف1.في المرحلة الأولى يتم تشكيل هيئة حكم انتقالية، بصلاحيات تنفيذية كاملة، وفي المرحلة الثانية يتم تشكيل مجلس عسكري مشترك من النظام وا......

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