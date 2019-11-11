مصرف الرافدين: التقديم على السلف للموظفين مستمر ولاصحة لايقافها

2019/11/11 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، استمراره في منح السلف لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي بطاقة الماستر كارد.

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