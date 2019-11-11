البيت الأبيض يدعو لإجراء انتخابات مبكرة في العراق

2019/11/11 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} دعا البيت الأبيض، اليوم الاثنين، لإجراء انتخابات مبكرة في العراق، ووقف العنف ضد المحتجين في أنحاء البلاد.

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