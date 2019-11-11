محتجون يستولون على سفارة فنزويلا في بوليفيا

2019/11/11 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت السفيرة الفنزويلية في بوليفيا كريسبيلي غونزاليس، إن مقر السفارة الفنزويلية في لاباز قد استولى عليه الأحد محتجون ملثمون، على إثر استقالة الرئيس البوليفي إيفو موراليس، حليف كاراكاس، من منصبه.

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