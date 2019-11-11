امريكا تطالب الحكومة العراقية بإيقاف العنف ضد المتظاهرين واجراء انتخابات مبكرة

2019/11/11 | 09:01

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بغداد اليوم- بغداد

طالبت الولايات المتحدة، الاثنين (11 تشرين الثاني 2019)، الحكومة العراقية، بإيقاف العنف ضد المتظاهرين واجراء انتخابات مبكرة.

وقالت واشنطن في بيان، إن "الولايات المتحدة قلقة بشكل جدي من الهجمات المستمرة ضد المتظاهرين و الناشطين المدنيين و الإعلام و ايضا قطع الانترنت".

وأضاف البيان أن "العراقيين لن يقفوا بدون تحرك امام النظام الايراني وهو يفرغ مواردهم ويستعمل مجاميع مسلحة و حلفاء سياسيين لإيقافهم من التعبير عن مواقفهم بصورة سلمية".، لافتا إلى أن "العراقيين اوصلوا صوتهم و مطالبهم بإصلاح الانتخابات و اجراء انتخابات مبكرة".

واشار إلى أن "الحكومة الامريكية تطالب الحكومة العراقية بإيقاف العنف ضد المتظاهرين و تنفيذ وعود برهم صالح لإقرار اصلاح قانون الانتخابات و اجراء انتخابات مبكرة"، داعيا "المجتمع الدولي للانضمام إلى جان الولايات المتحدة من أجل دعم مستقبل الشعب العراقي".

يتبع...

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