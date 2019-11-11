واشنطن تستنكر العنف ضد المتظاهرين وتؤكد: العراقيون لن يقفوا لجانب إيران وجماعاتها المسلحة

2019/11/11 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

استنكرت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، العنف المستخدم ضد المتظاهرين العراقيين، موكدةً ان العراقيين لن يقفوا لجانب إيران والجماعات المسلحة التي تستنزف مواردهم.

وقال واشنطن في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "الولايات المتحدة تشعر بالقلق الشديد إزاء الهجمات المستمرة ضد المحتجين والمدنيين والناشطين ووسائل الإعلام، فضلاً عن القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت في العراق".واكدت ان "العراقيون لن يقفوا إلى جانب النظام الإيراني الذي يستنزف مواردهم ويستخدم الجماعات المسلحة والحلفاء السياسيين لمنعهم من التعبير عن آرائهم بسلام"، مبينةً انه "على الرغم من استهدافهم بالعنف المميت وحرمانهم من الوصول إلى الإنترنت، الا ان العراقيين قد اسمعوا صوتهم الى العالم ، ودعوا إلى إجراء انتخابات وإصلاحات انتخابية".



واشار البيان الى ان "الولايات المتحدة تنضم إلى بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في العراق بدعوة الحكومة العراقية إلى وقف العنف ضد المتظاهرين والوفاء بوعد الرئيس برهم صالح بتمرير الإصلاح الانتخابي وإجراء انتخابات مبكرة"، داعيا بقية المجتمع الدولي إلى الانضمام إلينا في دعم مستقبل أفضل للشعب العراقي.

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