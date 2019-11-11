ليبرا.. الاتحاد الأوروبي ضد مشروع العملة الرقمية لفيسبوك

2019/11/11 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لو مير، أن الاتحاد الأوروبي سوف يقف ضد العملة الرقمية التي تسعى شركة فيسبوك لترويجها، وسيقترح بدلا عنها عملة أخرى.

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