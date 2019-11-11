الرافدين يوضح حقيقة إيقافه سلف الموظفين

2019/11/11 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، الاثنين، عن استمراره في منح السلف لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي بطاقة الماستر كارد .

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