إطلاق 1240 درجة وظيفية ضمن دائرة صحة الكرخ

2019/11/11 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / وفاء عامر

أطلقتْ محافظة بغداد 1240 درجة وظيفية ضمن دائرة صحة الكرخ لمختلف الاختصاصات وبحسب حركة الملاك للعام الماضي 2018، بينما وجهت مديريات التربية الست في العاصمة بالمباشرة بترويج معاملات تحويل المحاضرين بالمجان إلى عقود.



وأفاد محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا في تصريح خاص ادلى به لـ"الصباح" بأن المحافظة وضمن جهودها لتوفير فرص عمل وسد الشواغر في المؤسسات المختلفة ضمن الاصلاحات الحكومية التي اعلنها مجلس الوزراء مؤخرا، اطلقت 1240 درجة وظيفية ضمن دائرة صحة الكرخ.

واشار الى ان المحافظة اطلقت نافذة الكترونية من اجل استقبال طلبات التعيين للراغبين بالحصول على الوظائف، منوها بأن هذه الدرجات توفرت ضمن حركة الملاك للعام الماضي 2018 واستنادا الى تعليمات الموازنة الاتحادية للعام 2019.

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