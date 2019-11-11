2019/11/11 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / طارق الاعرجي

باشرت هيئة توزيع بغداد ادخال نظام الرقابة الالكتروني كمرحلة اولية في عمليات تجهيز المواطنين بالمشتقات النفطية كالبنزين والكاز تمهيدا لاضافة النفط الابيض خلال المدة القليلة المقبلة، بينما اكدت سعيها لتحديث جميع المنافذ التوزيعية في العاصمة.



وقال مدير الهيئة المهندس صباح حسن حافظ لـ"الصباح": ان الهيئة نفذت العديد من الخطط للاسهام بتطوير توزيع المشتقات والسيطرة على حركتها وآليات توزيعها والمبالغ المستحصلة منها، اذ نجحت بتأهيل معظم المحطات والمنافذ التوزيعية ببغداد وفق المعايير العالمية.



واضاف ان حملة التأهيل تمت المباشرة بها خلال العام 2017، اذ نجحت ملاكات الهيئة بتأهيل 27 محطة تعبئة، وشهد العام 2018 تأهيل 27 محطة، مع استمرار عمليات التأهيل للمحطات هذا العام وصولا لنهاية العام 2020 الذي سيشهد اكمال جميع المحطات والمنافذ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نظام إلكتروني لتجهيز المنتجات النفطية) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نظام إلكتروني لتجهيز المنتجات النفطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).