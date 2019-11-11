الاسيوي يقرر تغيير توقيت مباراة منتخبنا امام ايران في التصفيات المزدوجة

2019/11/11 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تغيير توقيت مباراة منتخبنا الوطني أمام إيران يوم الخميس المقبل من الساعة السادسة مساء إلى الرابعة عصرا والمقرر اقامتها في الرابع عشر من الشهر الحالي ضمن التصفيات القارية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 ونهائيات أمم آسيا الصين 2023.

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