النقل : اكثر من 1000مسافر تم نقلهم الى وجهات مختلفة من والى مطار بغداد الدولي خلال شهر

2019/11/11 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل ،اليوم الاثنين ، نقل اكثر من 1000 مسافر الى وجهات مختلفة من والى مطار بغداد الدولي خلال الشهر الحالي عن طريق الناقل الوطني.

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