2019/11/11 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 14 إرهابياً بضربة جوية وعملية انزال لجهاز مكافحة الإرهاب جنوبي الموصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/11 | 09:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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