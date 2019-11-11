يوتيوب يخطر مستخدميه بشروط خدمة جديدة

2019/11/11 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} نبه موقع يوتيوب جميع زوار مواقعه وتطبيقاته إلى شروط الخدمات المحدثة التى ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل وتظهر على شكل إشعار فى الأعلى، وتقدم بنظرة عامة على التغييرات القادمة، ووصل هذا الاشعار لمستخدمين Android و iOS، وكذلك YouTube.com سواء كنت قد سجلت الدخول أو قمت بتسجيل الخروج.

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